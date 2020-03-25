G20 ülkeleri Covid-19 nedeniyle sanal zirve yapacak, gündemde koronavirüsle mücadele var Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle video konferansla perşembe günü olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle video konferansla perşembe günü olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği zirvede küresel çalışmaların nasıl koordine edileceği ve salgının ekonomi üzerindeki etkileri tartışılacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com