- G20 Tarım Bakanları Zirvesi sona erdi

BUENOS AIRES - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılan toplantılarda Türkiye olarak özellikle gıda güvencesine vurgu yaptık. Zira 2050 yılında dünyanın nüfusu 9,7 milyara ulaşacak. Bu nüfusu beslemek için tarımsal üretimin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 55'i kentlerde yaşıyor. Ama 2050 itibariyle kentlerdeki yaşayanların oranı yüzde 70'lere çıkacak. Ayrıca açlık da önemli bir problem dünyamız için" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arjantin'de yapılan G20 Tarım Bakanları Zirvesine Türkiye olarak katılımla; hem Suriye gibi ülkelerde yaşanan çatışmaların gıdaya erişimi güçleştirdiğini hem de örnek çalışmalarla olan gıda israfı ve çölleşmeye karşı alınan önlemler gibi örnek çalışmaları zirvenin gündemine taşıyarak, üye ülkelerin dikkatlerini bu konulara çekme imkanına sahip olunduğunu belirtti. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesi, üçüncü günün sonunda gerçekleştirilen programlarla sona erdi. Zirveye Türkiye adına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, programın son gününde zirve kapsamında gerçekleştirilen programlara katılırken aynı zamanda ikili görüşmelerine devam etti. Bakan Pakdemirli, son günde evvela 142. Uluslararası Hayvancılık Tarım ve Sanayi Fuarı açılışına katıldı. Pakdemirli ve konuk bakanlar fuardaki stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Daha sonra toplantının yapıldığı San Martin Sarayı'na geçilerek zirvenin kapanış yemeği gerçekleştirildi. Zirve kapsamında ikili temaslarını da sürdüren Pakdemirli, İspanyol mevkidaşı Luis Planas Puchades ile bir araya geldi.

"Suriye gibi çatışma yaşanan ülkelerde gıdaya erişimde zorluklar yaşanıyor"

Sona eren zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, G20 toplantısının ana temasının sürdürülebilir tarım ve çölleşmeyle mücadele olduğunu kaydederek "Tabi G20 ülkeleri konsept olarak çok önemli. Çünkü küresel gayri safi hasılanın yüzde 85'i, dünya ticaret hacminin yüzde 75'i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80'i bu ülkelerde gerçekleşiyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i ve dünyadaki tarım arazilerinin ise yüzde 60'ı bu ülkelerde bulunuyor. Yapılan toplantılarda Türkiye olarak özellikle gıda güvencesine vurgu yaptık. Zira 2050 yılında dünyanın nüfusu 9,7 milyara ulaşacak. Bu nüfusu beslemek için tarımsal üretimin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 55'i kentlerde yaşıyor. Ama 2050 itibariyle kentlerdeki yaşayanların oranı yüzde 70'lere çıkacak. Ayrıca açlık da önemli bir problem dünyamız için. Bugün bile dünya nüfusunun yüzde 11'i, yani 815 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Zirvede bu konulara vurgu yaptık. Ayrıca Suriye gibi iç savaşın yaşandığı ülkelerde durumun daha kritik olduğunu, iç savaş altında olan ülkelerde, tarımsal faaliyetler azaldığından dolayı insanların gıdaya erişiminin zorlaştığını özellikle ifade ettik" dedi.

"Zirvenin gündemine önemli konuları taşıdık"

Bakan Pakdemirli, toplantıda Türkiye olarak dile getirilen diğer bir önemli konunun da gıda israfı olduğu dile getirerek "Bugün dünyada insan gıdası için üretilen yiyeceklerin üçte biri her yıl israf ediliyor. 2015 yılında ülkemizde yapılan G20 toplantısının ana teması gıda israfı konusuydu. Bu toplantıda da hem konuşmamızda hem de ikili görüşmelerimizde bu konuya tekrar dikkat çektik" şeklinde konuştu.

Hem gıda israfı hem de çölleşmeyle mücadele konusunda Türkiye'nin örnek çalışmaların altına imza attığını hatırlatan Pakdemirli, "Bakanlık olarak yürüttüğümüz ve örnek proje olarak gösterilen Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'nı anlattık. Ayrıca bu yılki zirvenin konusu olan 'toprak' konusuna vurgu yaptık. çölleşmeyle ilgili neler yaptığımızı da anlattık. Bu çalışmalarımız, Türkiye adına ortaya koyduğumuz güzel örnekler. Mesela ağaçlandırma çalışmalarıyla 15 yılda 1,5 milyon hektar orman alanımızı artırdığımıza dikkat çektik. 2023'e kadar dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikilmesini amaçlayan iddialı bir hedefimiz var. Bu hedefle beraber toplam orman alanımız yüzde 30 artacak. Bütün bu çalışmalarımızı dile getirerek diğer ülkelerden de bu tür çalışmaları beklediğimizi ifade ettik. Dolayısıyla Türkiye olarak bu toplantıya katılımımızla; hem Suriye gibi ülkelerde yaşanan çatışmaların gıdaya erişimi güçleştirdiğini hem de örnek çalışmalarımız olan gıda israfı ve çölleşmeye karşı aldığımız önlemler gibi örnek çalışmalarımızı Zirve'nin gündemine taşıyarak, üye ülkelerin dikkatlerini bu konulara çekme imkanına sahip olduk" ifadelerine yer verdi.

"İkili görüşmelerimizle tarım alanında yapılabilecek işbirliği konularını ele aldık"

Zirvede çok faydalı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiğini belirten Pakdemirli, "Çok samimi görüşmeler yaptık. Zirveye katılan bakanların çoğu, daha yeni göreve başlayan bakanlardı. Ayaküstü görüşmelerin haricinde AB Tarım Komiseri, OECD ve FAO temsilcileri ile Almanya, İtalya, Kanada, Arjantin ve Hollanda'nın bakanlarıyla özel ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle ülkeler arası ikili görüşmelerimizde tarımsal ticaret hacmimizin artırılması ve tarımsal ilişkilerimizin teknik olarak geliştirilmesi konularını ele aldık. Ayrıca tarım alanında yapılabilecek işbirliği alanlarında istişarelerde bulunduk" dedi. Pakdemirli, tüm bakanları ve temsilcileri, 17 Haziran 2019 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne davet ettiğini de belirtti.

"Ticaret müşavirliklerimize önemli görevler düşüyor"

Bakan Pakdemirli, Latin Amerika ülkelerinin coğrafi olarak uzak olmasına rağmen buralarda, dünya ekonomisinin yavaşlamasından dolayı nakliye fiyatlarının ucuzladığına dikkat çekerek, "O yüzden zaman zaman emtia konusunda doğacak olan fırsatları karşılıklı takip ediyor olmamız lazım. Bu pazarlar artık Türkiye'ye uzak pazarlar değil. Bu anlamda girişimcilerimizin buraya daha çok gelmelerini arzu ediyorum. Buradaki ticaret müşavirliklerimize de önemli görevler düşüyor. Bu bölgedeki ülkelerde özellikle emtialar konusunda Bakanlık olarak üzerimize düşen her tür desteği vereceğiz. Ayrıca tarım ürünlerimizin bu ülkelere ihracatını artırmaya dönük çalışmalara da destek vereceğiz" diye konuştu.

2019'daki toplantı Japonya'da yapılacak

Arjantin'de yapılan G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB'den müteşekkil ülke bakanları ile davetli ülkelerin ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Bu yılki konusu 'toprak' olarak belirlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı, ilk defa 2011 yılında Fransa Dönem Başkanlığında G20 gündemine alınmış ve ardından 2015'te Türkiye'de, 2016'da Çin'de, 2017'de ise Almanya'da yapılmıştı. 2019 yılındaki toplantı ise Japonya'da yapılacak.