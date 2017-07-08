G20 Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Bildirgede korumacılığa karşı mücadelenin sürdürülmesi, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme, yoksulluğun ortadan kaldırılması, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın desteklenmesi, Afrika ile iş birliği, istihdamın artırılması ve kadının rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Bildirgede korumacılığa karşı mücadelenin sürdürülmesi, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme, yoksulluğun ortadan kaldırılması, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın desteklenmesi, Afrika ile iş birliği, istihdamın artırılması ve kadının rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Kaynak: Dunya.com