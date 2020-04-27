G20 sağlık gereçlerine erişim için uluslararası girişim başlattı G20 Covid-19 pandemisi ile mücadelede gereken sağlık araçlarına erişimi hızlandırmak için Pazar günü uluslararası bir girişim başlattı.

G20 Covid-19 pandemisi ile mücadelede gereken sağlık araçlarına erişimi hızlandırmak için Pazar günü uluslararası bir girişim başlattı.

Forbes Advocate'in haberine göre, G20 başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı Mohammed al-Jadaan, G20 ülkelerinin salgınla mücadelede yaklaşık 8 milyar dolarlık fon açığını finanse etmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Covid-19 Araçlarına Erişimi Hızlandırma" girişiminin başlatıldığına işaret edilen açıklamada al-Jadaan, "G20 tüm cephelerde küresel işbirliğini güçlendirmeye devam edecek ve en önemlisi sağlık alanındaki acil fon açığını kapatmaya çalışacak" dedi.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

Kaynak: DHA