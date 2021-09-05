G20 Sağlık Bakanları toplantısı Roma'da başladı
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G20 Sağlık Bakanları toplantısı Roma'da başladı

G20 Sağlık Bakanları toplantısı Roma'da başladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

G20 ülkeleri Sağlık Bakanları toplantısı, Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da düzenleniyor.

G20 ülkeleri Sağlık Bakanları toplantısı, Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da düzenleniyor.

G20 ülkelerinden bakanlar ve ilgili kuruluşların temsilcilerin katılımıyla iki gün sürecek toplantı, Roma'nın tarihi Capitolini Müzesi'nde ev sahibi İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın davetlileri karşılamasıyla başladı.

Toplantı kapsamındaki üç oturumda G20 Sağlık Bakanları, Kovid-19 salgınının 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerindeki etkisi, gelecekteki salgınların önlenmesi ve salgına karşı koymaya yönelik araçları ele alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıya video bağlantı yöntemiyle katılacak.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, G20 Sağlık Bakanları toplantısından, kimsenin geride kalmaması amacıyla güçlendirilmiş iş birliği, dayanışma ve eşitlik mesajının çıkmasının beklendiği belirtildi.

Toplantı, yarın G20 Sağlık 2021 Bildirisi'nin kabulü ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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