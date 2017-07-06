G20 Protestosuna Tazyikli Su ve Biber Gazıyla Müdahale

Yarın başlayacak G20 liderler zirvesini protesto etmek için 'Cehenneme Hoş Geldiniz' sloganıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne başlayan protestocuların önünü kesen polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.



Hamburg polisi; yürüyüşe katılan 'Siyah Blok' adı verilen, siyah giyinmiş ve yüzü maskeli grubun gösteriden ayrılmasını istedi.



Çıkan arbede sırasında göstericilerin de polise şişe ve yabancı madde attıkları görüldü.



Yürüyüşe katılan yaklaşık 12 bin göstericiyi kontrol altında tutabilmek için olay yerinde 10-15 bin kişilik polis gücü bulunduğu belirtiliyor.



(Fotoğraflı)



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Polis ekipleri ve zırhlı araçların güvenlik önlemlerinden görüntüler - Askerzade