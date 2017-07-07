G20 Protestosuna Polis Müdahale Ederken, Teyzeler Yaprak Sardı
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesini binlerce kişi protesto ederken, gösterilere polis müdahalesi sırasında, Türk kadınların balkonda sarma sardığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.
7 Temmuz 2017 Cuma 21:34
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesini binlerce kişi protesto ederken, gösterilere polis müdahalesi sırasında, Türk kadınların balkonda sarma sardığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. - Hamburg