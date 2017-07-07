G20 Protestosuna Polis Müdahale Ederken, Teyzeler Yaprak Sardı

G20 Protestosuna Polis Müdahale Ederken, Teyzeler Yaprak Sardı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesini binlerce kişi protesto ederken, gösterilere polis müdahalesi sırasında, Türk kadınların balkonda sarma sardığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

G20 Protestosuna Polis Müdahale Ederken, Teyzeler Yaprak Sardı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesini binlerce kişi protesto ederken, gösterilere polis müdahalesi sırasında, Türk kadınların balkonda sarma sardığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. - Hamburg