G20 Protestolarında En Az 70 Polis Yaralandı

– Almanya'nın Hamburg kentinde dün akşam düzenlenen G20 proteto gösterilerinde polisin müdehalesinin ardından çıkan olaylarda 70'ten fazla polis yaralandı.



Polisten yapılan açıklamaya göre iki gösterici de yaralandı.



Dün akşam Hamburg'un Balık Pazarı'nda G20 zirvesini protesto için toplanarak yürüyüşe geçen 13 bin gösterici'nin önü daha yürüyüşün hemen başında zırhlı polis araçlarının desteğinde polis tarafından kesildi.



Gösteriyi izleyen görgü tanıkları polisin kortej içinden ayırmak istedikleri yüzlerini kapatmış yaklaşık bin kişilik "Siyah Blok" adlı göstericilerin içlerinden bir kişinin polise şişe fırlatmasıyla olayların tırmandığını söylediler.



Gösteriyi izleyen basın mensupları da şişe fırlatan muhtemelen 'içkili' bir göstericinin kendi arkadaşları tarafından etkisiz hale getirilmesine karşın polisin yürüyüş koluna saldırmasını provakasyon olarak değerlendirdiler.



Polisin yürüyüşün başlamasından bir saat sonra sona erdiğini duyurduğu gösteriden sonra Hamburg sokaklarında toplanan gösterici grupları gece geç saatlere kadar polise taş ve fişek atararak direndiler.



Bugün de devam edeceği belirtilen G20 protestolarına Almanya'nın ve Avrupa'nın her yerinden gelen 100 bin göstericinin katılması bekleniyor. - Stockholm