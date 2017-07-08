G20 Protestoları - Hamburg, Gösterilerde Çıkan Olaylar Nedeniyle Adeta Harabeye Döndü

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesini protesto eden göstericiler dün gece Sternschanze ve çevresindeki işyerlerini yağmaladı.



Yağmalanıp harabeye dönen dükkanlar kullanılamaz hale geldi.



Aralarında Türklerin de bulunduğu çevre esnafı sabah erken saatlerden itibaren temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.



Camları kırılan ve küçük çaplı hasara uğrayan dükkanların sahipleri kendi çabalarıyla işyerlerini tamir etmeye çalışırken, tamamen yağmalanan ve kırıp dökülen büyük mağazalar özel güvenlik görevlileri tarafından korumaya alındı.