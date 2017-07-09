G20 Protestoları

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi'nden önce başlayan polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.



Cuma günü şiddet olaylarının yaşandığı Schanzenviertel semtinde gösterciler bu gece de şişe ve taşlarla polise saldırdı.



Polis Schulterblatt Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştiren göstericileri tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.



80 kadar göstercinin bölgeden geçen tren hattındaki rayların üzerinde durdukları ve bu nedenle tren seferlerine ara verildiği ifade edildi.



Hamburg polisi sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara sık sık uyarıda bulunarak bölgeye girişlere izin vermiyor.



Schanzenviertel semtinde aralarında ağır silahlı özel güvenlik ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.



Pferdemarkt bölgesinde de polise taş ve şişe atan yüzlerini kapatan protestoculara tazyikli su müdahalede bulunuldu.?



Göstercilerin barikat kurup yakmaya çalıştıkları ancak yapılan müdahale ile ateşin söndürüldüğü belirtildi.



Polisten yapılan açıklamada şişe atan ve barikat kurmaya çalışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.