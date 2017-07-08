G20 Protestoları

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesine yönelik protestolarda şiddet olaylarının kentte yol açtığı travma atlatılmaya çalışılıyor.



Dün gece Sternschanze ve çevresindeki iş yerlerininin yağmalanması ve bölgedeki çok sayıda binanın zarar görmesinin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışmaları sürüyor.



En fazla şiddet olayının yaşandığı Schulterblatt caddesi polis koruması altında kepçelerle temizlendi.



Yağmalanıp harabeye dönen dükkanlar kullanılamaz hale geldi.



Aralarında Türklerin de bulunduğu çevre esnafı sabah erken saatlerden itibaren temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.



Camları kırılan ve küçük çaplı hasara uğrayan dükkanların sahipleri kendi çabalarıyla iş yerlerini tamir etmeye çalışırken, tamamen yağmalanan ve kırıp dökülen büyük mağazalar özel güvenlik görevlileri tarafından korumaya alındı.



Bölge sakini Sevgi Özkan AA muhabirine yaptığı açıklamada olayların yaşandığı bölgede çok fazla Türk yaşadığını ve burada faaliyet gösteren Türk esnaflarının da zarar gördüğünü söyledi.



Özkan dün yaşanan olaylar esnasında kendisinin de dışarıda olduğunu ancak olayların kontrolden çıkmasının ardından bölgeden hemen ayrıldığını belirterek, "Ortam hala gergin diyebilirim. Bugün de bazı şeyler olabilir. Çevrede yaşayan Türkler olarak endişeliyiz." dedi.



Esnaf Zeki Çelik ise bölgede sol görüşlü gençlerin ikamet ettiği ve sol görüşlü derneklerin sayısının fazla olduğuna dikkati çekerek, "Burada olaylar sık sık oluyor. Saldırılar Türk esnafına karşı yapılmıyor, daha ziyade küresel şirketlerin dükkanlarına yapılıyor. Ancak biz de çekinmiyor değiliz ona göre tedbirimizi elden bırakmıyoruz." dedi.



Öte yandan kentte önceki gün başlayan ve dün zirveye çıkan protestolar nedeniyle milyonlarca avroluk zarar meydana geldi. Kentte çok sayıda lüks araç ateşe verilmiş dün de birçok dükkan yağmalanmıştı.



Hamburg polisi zirve karşıtı gösterilerde yaralanan polis sayısının 213, gözaltına alınan gösterici sayısının 265 olduğunu açıklamıştı.



Polis ayrıca vatandaşlardan görüntü ve fotoğraf talep ederek şiddet eyleminde bulunanları tespit etmeyi amaçlıyor.