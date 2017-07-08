G20 Protestoları

Almanya'nın Hamburg kentinde G20'yi protesto yürüyüşünde terör örgütü PKK'ya ait semboller ve elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler açıldı.



Hamburg polisi protesto yürüyüşüne yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.



"G20 hoşgelmedin" parolasıyla düzenlenen gösterilere PKK, MLKP ve YPG terör örgütleri yandaşları da katıldı.



Çok sayıda polisin görev yaptığı yürüyüşte polisin yasak olan semboller nedeniyle müdahalede bulunmaması dikkati çekti.



Hamburg'da dün meydana gelen şiddet olaylarında 213 polis yaralanmış 265 protestocu gözaltına alınmıştı.