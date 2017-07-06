G20 Protesto Yürüyüşü Sona Erdirildi

– G20 zirvesini protesto için düzenlenen Hamburg'daki yürüyüş polisin gazlı müdahalesinin ardından sona erdirildi.



Polisin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yürüyüşün tertip komitesi tarafından sona erdirildiği duyuruldu.



Yürüyüşün sona erdirildiğinin açıklamasına karşın, barışçıl göstericilerin polisi barikatlarını geri çekilmeye zorladığı öğrenildi. Bir grup, Hamburg'da yürüyüş ve eyleme halen devam ediyor. - Stockholm