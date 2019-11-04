G20 Parlamento Başkanları Zirvesi - Parlamento başkanları onuruna resepsiyon
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun verdiği resepsiyona katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun verdiği resepsiyona katıldı.
Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için gittiği Tokyo'daki programı kapsamında Japonya Danışma Meclisi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona iştirak etti.
Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Santo'ya, Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasvirinin yer aldığı çini tabak hediye etti.
VİDEO: G20 Parlamento Başkanları Zirvesi - Parlamento başkanları onuruna resepsiyon