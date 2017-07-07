G20 Öncesi Polis Müdahalesi

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi polis göstericilere müdahale etti.

G20 Öncesi Polis Müdahalesi

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi polis göstericilere müdahale etti.

Kaynak: Dunya.com