G20'nin Ardından

ROMA (AA) – İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, G20 Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını "makul" olarak nitelendirirken, göç konusunda ileriye doğru adımlar atıldığını ancak bunları yeterli bulmadıklarını söyledi.



Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Gentiloni, ülkesi adına zirveyi değerlendiren basın toplantısı düzenledi.



Gentiloni, zirvede liderlerin mevcut şartlar altında bir araya geldiğini, o nedenle zirveden parlak sonuçlar çıkmasını beklemenin zor olduğunu ifade ederek, "Amaç, uygun sonuçlara ulaşmaktı. Biz de makul sonuçlara ulaştık." dedi.



Zirvede masaya yatırılan sığınmacı göçü konusunda ülkesinin başının dik durduğunu ve İtalya olarak bu konuda önemli rol oynadıklarını dile getiren Gentiloni, "Komşularımız, kurtarma ve karşılama hususunda bizim çabalarımızın sınırsız olmadığını biliyorlar." diye konuştu.



Gentiloni, Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarının İtalya sayesinde uluslararası boyuta taşındığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu da bu geçiş yolunda hayatını kaybeden insanların sayısının azalmasına katkı yaptı ama biz sadece bütün göçmen karşılama işini tek bir ülkeye bırakamayız. Diğer AB ülkeleri için kararlaştırılmış ve dayanışma içeren bu sorumluluktan kaçmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bu hususta ileriye doğru adımlar attık ama bunların halen yetersiz olduğu kanısındayız."



İtalya Başbakanı, düzensiz göç noktasında Fransa ile bakış açılarında farklılık bulunduğunu, buna karşın yine Fransa ile bu konuda ileriye dönük adımlar atabileceklerini söyledi.



Zirvede, Paris İklim Anlaşması'nın taahhütlerine uyma hususunda ABD dışında görüş birliği olduğunu aktaran Gentiloni, G20 üyesi hükümetlerin terörle mücadelede de internetteki bu tür yayınlara baskının arttırılmasında mutabık kaldığını bildirdi.



Gentiloni, serbest ticaret üzerine varılan anlaşmayla ilgili olarak da "Herkesin, korumacı önlemlerin hiçbir faydası olmadığı hususunda anlaştığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.