G20 liderleri yemekte buluştu-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a helal menü hazırlandı

BUENOS AIRES - Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri, Buenos Aires'in en gözde mekanı Teatro Colon'da G20'ye katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi. Liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helal yemek talebiyle, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un vejeteryan isteği dikkat çekti.

Erdoğan için özel garson tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yemekte hazır bulanacak liderler arasında yer alıyor. Erdoğan'ın helal gıda talebinde bulunduğu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandığı bildirildi. Ayrıca alkol almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı. Ayrıca Erdoğan için kendisine özel bir garson tahsis edildiği de yemekle ilgili olarak açıklandı. Fransız lider Emmanuel Macron içinde vejeteryan yemeği servis edileceği bildirildi.

84 dansçı ve 75 müzisyenden dev şov

Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı.

84 dansçı ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov hazırladıkları bildirildi. Gecede rock, chamame, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap ve hip hop gibi müziklerin çalınacağı duyuruldu. .