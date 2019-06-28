G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 Liderleri, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliği ile "Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" temalı toplantılarda bir araya geldi.

G20 liderlerinin Osaka maratonu başladı. Japonya'nın Osaka şehrinde toplanan G20 Liderleri, "Dijital Ekonomi" ve "Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" adlı oturumlarda bir araya geldi. G20 Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı öncesinde liderleri karşıladı.

Karşılama seremonisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer devlet başkanlarıyla birlikte zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı etkinliğe geçti.

Etkinliğin ardından liderler, Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar konulu oturumda bir araya geldi. - OSAKA

Kaynak: İHA