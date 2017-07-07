G20 Liderler Zirvesi Protestolar Eşliğinde Devam Ediyor

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, protesto gösterileriyle devam ediyor.



Kentin çeşitli yerlerinde toplanan göstericiler ile polis arasında çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.





Hamburg polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, St. Pauli semtinde polise yoğun şekilde taş ve şişe gibi maddeler atıldığı belirtildi. Açıklamada, kentin değişik yerlerinde şiddet yanlısı göstericilerin toplanmaya devam ettiği ifade edildi.



Göstericilerin çöp bidonlarını yaktığı, polis araçlarına molotofkokteyli ve taş atıldığı belirtilen açıklamada, "Göstericiler polise son derece düşmanca tutum sergiliyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, dünden bu yana düzenlenen gösterilerde 70 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Öte yandan, bu akşam zirveye katılan liderlerin iştirak edeceği klasik müzik konserinin düzenleneceği Elbphilharmonie Konser Salonu'nun yakınlarındaki Landungsbrücke'de göstericilerin toplandığı ve salona yaklaşmaya çalıştığı bildirildi.



Polisin bu bölgedeki durumu kontrol altına almak için tazyikli suyla göstericilere müdahale ettiği belirtildi. Olay yerlerindeki gazeteciler, gösterilerde "sokak savaşı" ve "av sahneleri" yaşandığı şeklinde ifadeler kullandı.



Bu arada, Greenpeace adlı çevre örgütü için eylem yapan 22 yüzücünün Elbphilharmonie'ye yaklaşık 200 metre mesafede, Elbe Nehri'ne atladığı, güvenlik güçlerinin söz konusu kişileri nehirden çıkardığı belirtildi.



Hamburg'da gün boyunca devam eden gösterilerde çok sayda araç ateşe verilmişti. Polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmış, iki tarafta da çok sayıda yaralanın bulunduğu ifade edilmişti.