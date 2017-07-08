G20 Liderler Zirvesi - Polisten Göstericilere Müdahale (4)
- G20 Liderler Zirvesi Protesto gösterilerinden detaylar Polisin müdahale etmesi HAMBURG - Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiyle kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor.
- G20 Liderler Zirvesi
Protesto gösterilerinden detaylar
Polisin müdahale etmesi HAMBURG - Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiyle kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.