G20 Liderler Zirvesi Öncesi Gösteriler

BERLİN (AA) – Almanya'nın Hamburg kentinde yarın düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde şiddet yanlılarının yollara barikat kurduğu ve araçlara zarar verdiği bildirildi.





Hamburg polisinden yapılan açıklamada, "Welcome to Hell" adlı yürüyüşün organizatörler tarafından sonlandırıldıktan sonra "Schwarzer Block" adlı şiddet yanlısı otonom oluşum mensuplarının küçük gruplarla St. Pauli semtine doğru kaçtığı belirtildi.



Bu kişilerin burada yollarda barikat kurduğu ve bunları kısmen ateşe verdiği ifade edilen açıklamada, park eden 200 araca ve trafik lambalarına da zarar verdiği kaydedildi.





Açıklamada, bir banka ve Altona bölgesinde bulunan bir mahkeme binasının camlarının da kırıldığı aktarıldı.





Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote'nin oturduğu evinin önünde koruma amaçlı bulunan polis memurların kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirten açıklamada, olayda polislerin yara almadığı kaydedildi.





Açıklamada, göstericilerin polis memurlarına taş ve şişelerle saldırılarını sürdürdüğü, polis araçlarına zarar verildiği, 7 polis memurunun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.



Hamburg polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da halk uyarılarak "ilgisi olmayanların olayların cereyan ettiği yerlerden ayrılmaları" çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, kentte düzenlenen ve devam eden diğer iki gösteride de göstericilerden yüzlerini kapatmamaları istendi.



"Welcome to Hell" gösterisini organize eden ekipte olan Andreas Blechschmidt ise olaylarda polisin cop kullanması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.



Hamburg polisi, 12 bin kişinin katıldığı "Welcome to Hell" gösterisine bin kişilik bir grubun yüzlerini açmaması ve polise taş ve şişe atılmasından dolayı tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek göstericileri dağıtmıştı.