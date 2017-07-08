G20 Liderler Zirvesi'nin Düzenlendiği Hamburg'da Şiddet Olayları

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polisin sert müdahalede bulunduğu Schanzenviertel semtindeki Schulterblatt Caddesi kısmen kontrol altına alındı.



Göstericilerin kurdukları barikatları ateşe verdiği Schulterblatt Caddesi'ne tehlikenin büyüdüğü gerekçesiyle çok sayıda polisin yanı sıra ağır silahlı güvenlik birlikleri sevk edildi.



Ağır silahlı ekipler, göstericilerin polise saldırmak üzere molotofkokteyli gibi malzemelerin temini için hazırlık yaptığı bilgisini edinerek eylemlerin merkezi Schulterblatt'taki protestoculara müdahale etti. Ayrıca güvenlik birlikleri caddede bulunan evlere girdi, binaların çatılarında konuşlandı.



Tazyikli su ve biber gazı kullanarak kendilerine taş ve şişe atan göstericileri dağıtan polisler, protestoculardan bazılarını gözaltına aldı. Göstericilerin birçoğu ise yan sokaklara kaçtı.



Müdahalenin ardından polis, caddenin kısmen kontrol altına aldığını duyurdu.



Schanzenviertel bölgesinde kimi saldırganlar küçük gruplar halinde çevreye zarar vermeyi ve mağazaları yağmalamayı sürdürdü.



Protestocular daha sonra Schlump semtinde barikatlar kurdu ve polise saldırdı. Polis, bu bölgede trafiği kapatarak göstericilere müdahalede bulundu.



Polisin gazetecilere yönelik tutumuna eleştiri



Öte yandan, bazı gazeteciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, polisin kendilerine yönelik davranışlarını eleştirdi.



Bild gazetesi muhabiri Frank Schneider, polisin doğrudan gazetecilere saldırdığını belirtti.



Schneider, bir polisin, "Şimdiden sonra basın özgürlüğü yok", "Git buradan veya hastaneye" gibi sözler sarf ettiğini paylaştı.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da polisin, olay yerinden görüntü alınmaması ve paylaşılmamasına ilişkin uyarısına tepki gösterdi.



Hamburg'da dün başlayan ve kentin bazı bölgelerinde devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından barikatlar kurularak yakılmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı. Olaylarda 197 polisin yaralandığı duyurulmuştu.