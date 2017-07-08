G20 Liderler Zirvesi'nin Düzenlendiği Hamburg'da Şiddet Olayları

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg ketinde zirve karşıtı gösterilerde protestocular barikatları ateşe verdi.



Gün boyunca gösterilerin devam ettiği Hamburg'da akşam saatlerinde şiddet yanlısı ve aşırı sol görüşlü gruplar Schanzenviertel semtinde toplandı.



Göstericiler, burada caddelerde oluşturdukları barikatları ateşe verdi. Metrelerce yükseklikte alevlerin görüldüğü bölgede binaların arasından dumanlar yükseldi.



"Tüm Hamburg polislerden nefret ediyor." sloganları atan göstericiler, parke taşlarını sökerek polise fırlattı.



Birçok göstericinin demir sopalar taşıdığı görülürken, bazı protestocular sapanlarla polise saldırdı.



Hamburg emniyeti, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk etti. Zaman zaman tazyikli su fışkırtan ve biber gazı kullanan polis, sert müdahaleye başvurmadı.



Hamburg polisinden yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana süren gösterilerde 196 polisin yaralandığı, toplam 83 kişin gözaltına alındığı bildirildi.



Polis, sıradan vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunarak, bölgede ağır suçların işlendiği ve durumun ciddi olduğunu açıkladı.



Gösterilerde, 11'i ağır çok sayıda protestocunun yaralandığı da ifade ediliyor.



Hamburg'da gün boyunca devam eden gösterilerde, çok sayıda araç ve barikat ateşe verilmişti.