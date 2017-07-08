G20 Liderler Zirvesi'nin Ardından

Almanya Başbakanı Merkel, G20 üyesi ülkelere ortak hareket etme çağrısında bulundu.



Merkel, G20 Liderler Zirvesi'nin sonunda dönem başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında, zirvede ele alınan konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.



Zirvede elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu belirten Merkel, 10 yıl önceki mali ve ekonomik kriz sırasında düzenlenen G20'nin mali piyasalara istikrar getirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.



Merkel, "O dönemde geçerli olan bugün de hala geçerli. Ortak hareket ettiğimizde tek başına hareket etmekten daha çok şey başarabiliriz." dedi.



G20 Liderler Zirvesi'nde bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Merkel, bunun da ortak bildiriye yansıdığını anlattı.



Merkel, ticaret alanında yoğun müzakereler yaşanacağının önceden belli olduğuna işaret ederek, zirveye katılanların korumacılık ve adil olmayan ticaretle mücadelenin gerekliliğini açık şekilde belirttiğini kaydetti.





"Pazarlar açık kalmalı." diyen Merkel, ticaretin uluslararası temel kurallara uygun yapılmasının önemine dikkati çekti.



Merkel, Afrika ülkeleriyle iş birliğinin de zirvede görüşüldüğünü anımsatarak, Afrika ülkeleriyle sözleşmeler yapmak istediklerini, böylelikle özel yatırımların daha da merkeze alınacağını söyledi.



İklim Anlaşması



Önemli konulardan birinin de "iklim ve enerji" olduğunu vurgulayan Merkel, bu konuda tüm liderlerin uzlaşamadığını söyledi.



Merkel, "Ortak bildiride, uzlaşma olmadığında, görüş farklılığının yer alması lazım." ifadelerini kullandı.



Bundan dolayı, Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını açıklayan ABD'nin tutumunun ortak bildiride yer bulduğunu belirten Merkel, "Diğer tüm liderlerin Paris Anlaşması'ndan geri dönüşün olmayacağı konusunda hemfikir olmalarından memnunum." şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yerine kızı Ivanka Trump'ın bir süre zirvedeki müzakerede masaya oturmasını nasıl değerlendiğine ilişkin soruya Merkel, "Heyet başkanı orada olmadığında masaya kimin oturacağına delegasyonlar karar verir. Ivanka Trump da delegasyona aitti." yanıtını verdi.



Zirve kapsamında birçok yararlı ikili görüşme de yapıldığına işaret eden Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede ilk kez yüz yüze görüşmeleri ve görüşmenin uzun sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Merkel, gelecek yıl G20 Liderler Zirvesi'nin Arjantin'de düzenleneceğine işaret ederek, 2019'da Japonya, 2020'de de Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığını üsteleneceğini sözlerine ekledi.



(Bitti)