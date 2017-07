İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararıyla hayal kırıklığına uğrattığını, ABD Başkanı Donald Trump'ı bu kararından vazgeçmeye çağırdığını belirtti.



Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen May, "Buradaki diğer liderler gibi ben de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararıyla hayal kırıklığına uğradım ve Başkan Trump'ı anlaşmaya yeniden dahil olmaya çağırdım." dedi.



İngiltere'nin Paris İklim Anlaşması'na bağlılığını koruduğunu aktaran May, "İklim değişikliğiyle mücadele kararlılığımız her zamanki kadar güçlü." ifadesini kullandı.



Zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alan ticarete de değinen May, ülkesinin serbest ticaretin ve açık pazarların önde gelen savunucusu olduğunu dile getirerek "Ancak bazı insanların, küreselleşmenin kendilerini geride bıraktığını hissettiğini ve bütün ülkelerin oyunu kuralına göre oynamadığını kabul etmemiz önemli." değerlendirmesini yaptı.



May, terörün herkes için ortak tehdit olduğuna işaret etti. Ülkesinin son dönemde maruz kaldığı saldırılardan sonra uluslararası topluma bu alandaki işbirliğini artırma çağrısı yaptığını hatırlatan May, G20 zirvesinde de özellikle terörün finansmanının önlenmesine dönük bazı önlemler üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.



May, bu kapsamda, terörü desteklemekte kullanılmak üzere küçük miktarlarda yapılan şüpheli para transferlerini daha iyi tespit etmeye yönelik araçlar geliştirileceğini söyledi.



G20 liderlerine, yabancı savaşçıların oluşturduğu tehditle mücadele çağrısı da yaptığını anlatan May, Irak ve Suriye'den çıkan ve DEAŞ kontrolündeki topraklara gittiği belirlenen yabancı savaşçıları engellemek için ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.



May, teröre kaynaklık eden aşırı ideolojilerle mücadele edilmesi konusunda da G20 liderlerinin görüş birliğine vardığını kaydetti.