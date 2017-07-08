G20 Liderler Zirvesi'ni Protestoda Şiddet Eylemleri Devam Ediyor

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiyle kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor.

G20 Liderler Zirvesi'ni Protestoda Şiddet Eylemleri Devam Ediyor

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiyle kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Kaynak: Dunya.com