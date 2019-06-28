G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)

G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)

- Japonya Başbakanı Abe'nin konuk liderleri karşılaması G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.

- Japonya Başbakanı Abe'nin konuk liderleri karşılaması G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi. Konuk liderleri, Japonya Başbakanı Abe karşıladı.

Kaynak: AA
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