G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin Gelişi (3) - Buenos

- ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'in gelişi

BUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30 Kasım-1 Aralık'ta iki günlük G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te buluşuyor. Liderler için havalimanında karşılama töreni düzenleniyor.