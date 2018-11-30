G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin Gelişi (3) - Buenos
- ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi Avustralya Başbakanı Scott Morrison'in gelişiBUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30 Kasım-1 Aralık'ta iki günlük G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te buluşuyor.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi
Avustralya Başbakanı Scott Morrison'in gelişi
BUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30 Kasım-1 Aralık'ta iki günlük G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te buluşuyor. Liderler için havalimanında karşılama töreni düzenleniyor.