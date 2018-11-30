G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin Gelişi (2) - Buenos
- Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun gelişi Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in gelişi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelişi BUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30 Kasım-1 Aralık'ta iki günlük G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos...
- Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun gelişi
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in gelişi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelişi
BUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30 Kasım-1 Aralık'ta iki günlük G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te buluşuyor. Liderler için havalimanında karşılama töreni düzenleniyor.