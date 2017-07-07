G20 Liderler Zirvesi Karşıtı Gösteriler - Gözaltılar (2)

- Gözaltına alınan gösterici detayları

Güvenlik önlemi detayları Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen "G20 Liderler Zivesi" protestolarla başladı. Kentin çeşitli bölgelerinde göstericiler polisi engeline rağmen G20'yi protesto etmek için oturma eylemi yaptı. Güvenlik görevlilerinin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.