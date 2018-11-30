G20 Liderler Zirvesi - Buenos
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişi AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un gelişi AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in gelişi IMF Başkanı Christine Lagarde'nin gelişi WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun gelişi BUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30...
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişi
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un gelişi
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in gelişi
IMF Başkanı Christine Lagarde'nin gelişi
WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun gelişi
BUENOS AİRES- Dünyanın en önemli ekonomilerinin liderleri 30 Kasım-1 Aralık'ta iki günlük G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te buluşuyor.