G20 Liderler Zirvesi başlıyor - OSAKA

G20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak bugün başlıyor.

Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA