G20 Liderler Zirvesi - Açılış Oturumu

G20 Liderler Zirvesi - Açılış Oturumu

- Liderlerin birbiriyle sohbetinden detaylar Merkel'in konuşması G20 Liderler Zirvesi Zirvenin açılış oturumu Almanya Başbakanı Merkel'in konuşmasıyla başladı.

- Liderlerin birbiriyle sohbetinden detaylar
Merkel'in konuşması G20 Liderler Zirvesi
Zirvenin açılış oturumu Almanya Başbakanı Merkel'in konuşmasıyla başladı.