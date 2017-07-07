Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi'ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.



Merkel, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Hamburg Fuar Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, zirvede ilk gün gerçekleştirilen toplantıları değerlendirdi.





Zirvede ticaret konusunda yapılan müzakerelerin zor geçtiğini ifade eden Merkel, bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nün öneminin ortaya çıktığını vurguladı.



"Katılımcıların çoğu serbest ve aynı zamanda adil bir ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret etti." diyen Merkel, ticarete ilişkin zirvede çıkacak ortak bildiri üzerinde çalışmaya devam edildiğini, iyi bir sonuç çıkmasını umduğunu belirtti.



İklimin korunması



İklim konusunda da katılımcıların çoğunun Paris İklim Anlaşması'nın arkasında olduğunun altını çizen Merkel, maalesef ABD'nin sözleşmeden ayrılmak istediğini açıkladığını anımsattı.



Bu durumun görüşmelerde bir rol oynadığını anlatan Merkel, üzerinde çalışan ortak bildiride, bu konuda görüş ayrılığı yaşandığının yer almasının nasıl ifade edileceğinin beklenmesi gerektiğine dikkati çekti.



Terörizmle mücadele



Merkel, terörizmle mücadeleye ilişkin G20 ülkelerinin, Birleşmiş Milletler ile daha yakın çalışacağını görüşünü dile getirildiğini ifade ederek, bilgi paylaşımının arttırılacağını ve özellikle teröristlerin mali kaynakların kurutulmasının önemli olduğunu söyledi.



İnternet üzerinden yapılan terör propagandası konusunda da çok yoğun müzakere yapıldığını belirten Almanya Başbakanı Merkel, "Burada G20 ülkeleri, internet platformlarını işleten şirketlere, terörizmle ilgili paylaşımları hızlı bir şekilde silinmesinin beklendiğini ifade edecek." dedi.



Kuzey Kore



Zirvede Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin de ele alındığına işaret eden Merkel, bu konuda zirvede BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) rolüne dikkati çekildiğini aktardı.



Durumun endişe verici olduğunun ifade edildiğini belirten Merkel, BMGK'nın buna uygun cevabın vereceğinin umulduğunu kaydetti.



Hamburg'daki zirve karşıtı gösteriler



G20 Zirvesi'ne karşı Hamburg'da yapılan gösterilere de değinen Merkel, "Barışçıl gösterilere anlayış gösteriyorum ancak şiddet içeren protestolar, polisleri, bölgede yaşayanları ve kendilerini tehlikeye atıyor. Bu kabul edilemez. Benim tüm desteğim bu saatlerde görev yapan güvenlik güçlerinden yanadır. Bu çok çetin görevdir. Bundan dolayı müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.





Liderler daha sonra klasik müzik konserini dinlemek için Elbphilharmonie Salonu'na geçti.