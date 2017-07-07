Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin eşleri için düzenlenen programda güvenlik sebebiyle değişiklik yapıldığı bildirildi.



Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, kentteki güvenlik durumlarının zirveye katılan lider eşleri için planlanan programı da etkilediği belirtildi.



Haberde, liderlerin eşlerinin, programda yer alan Hamburg İklim Veri Merkezi'ni ziyaret yerine Atlantik Otel'de gerçekleştirilen bir etkinliğe katıldıkları ve burada uzmanların yaptığı sunumu dinledikleri kaydedildi.



Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Hamburg'da konakladığı otelden güvenlik riskleri nedeniyle ayrılamadığı kaydedilmişti.





Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, şehirde artan olaylardan dolayı Hamburg Emniyetinin başka eyaletlerden takviye güvenlik gücü talep ettiği bildirildi.



Hamburg polisi de dün geceden beri devam eden gösterilerde 159 polisin yaralandığını, 45 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.