ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Hamburg'da konakladığı binadan, bina dışındaki protestolar kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle ayrılamadığı belirtildi.



G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Trump'a eşi Melania Trump da eşlik ediyor.



Alman Haber Ajansının (DPA) Trump'ın sözcüsüne dayandırdığı haberde, Melani Trump'ın Hamburg'da kaldığı binadan, protestocuların güvenlik önlemlerini tehlikeye atması sebebiyle ayrılamadığı ifade edildi.



Alman basını daha önce, Hamburg'daki protestocuların, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gideceği istikamette oturma eylemi başlattığını ancak polisin bu eyleme müdahale ettiğini duyurmuştu. Haberlerde ayrıca Trump'ın aracının eylem nedeniyle yolunu değiştirerek zirve alanına ulaştığı da kaydedilmişti.