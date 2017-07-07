Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Liderler Zirvesi'nde "sınırsızca açık bir dünya ekonomisi inşa etme" çağrısı yaptı.



Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) devlet ve hükümet başkanlarının gayriresmi toplantısı yapıldı.



Toplantıya başkanlık eden Çin lideri Şi, bölgesel anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümünün önemine vurgu yaparak, BRICS ülkelerinin G20'nin rolünü pekiştirmesi gerektiğini ifade etti.



BRICS liderlerine hitabında "sınırsızca açık bir dünya ekonomisini birlikte inşa etme" çağrısında bulunan Şi, çok taraflılığın savunulması ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



Çin, 3-5 Eylül'de yapılacak bu yılki BRICS Liderler Zirvesi'ne liman kenti Şiamın'da ev sahipliği yapacak.



Dünyanın gelişen ekonomilerinden oluşan ekonomik topluluk olan BRICS ülkelerinin nüfusu, toplam dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor.