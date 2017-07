İngiltere Başbakanı Theresa May, G20 Liderler Zirvesi'nin gündeminde terörle mücadelenin üst sırada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin bu tartışmada başat bir rol oynayacağını söyledi.



Zirve'ye katılmak için geldiği Almanya'nın Hamburg kentinde İngiliz basınına açıklamalarda bulunan May, İngiltere'nin zirvede uluslararası bir aktör olarak rolünü tam anlamıyla yerine getireceğini ifade etti.



Zirvenin gündemine ilişkin değerlendirmesinde May, "Terörle mücadelenin gündemin üst sırasında olmasından memnunum. İngiltere bu tartışmada başat bir rol oynayacak." dedi.



May, zirvede terörün finansmanı sorununu gündeme getireceğini de belirterek, "Terörün büyük çaplı finansmanının yanı sıra küçük çaplı finansmanını da gündeme getireceğim. Uluslararası toplumun, terörün finansmanının önlenmesi konusunda alabileceği inisiyatifler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.



G20 liderlerinin 2 gün sürecek toplantılarında, terörle mücadele, küresel büyüme, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, iklim ve enerji başlıkları ele alınacak konular arasında yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler çok sayıda ikili temas da gerçekleştirecek. Erdoğan ile May'in zirvede görüşmesi bekleniyor.