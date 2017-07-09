G20: Liderler Dağıldı Eylemciler Dağılmadı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi sona erdi ancak çatışmalar bitmedi.



Cumartesi günü yaklaşık 50 bin kişi "G20 İstenmiyor" sloganı altında buluştu. Bazıları eylemi geceye taşıyıp dağılmayınca güvenlik güçleri devreye girdi ve eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. Oturma eylemi düzenleyenlere polis biber gazı kullandı.



Sağlık ekipleri yaralananlar olduğunu duyurdu, sayı verilmedi.



Zirve boyunca Hamburg sokakları şiddetli çatışmalara ve yağmalama olaylarına sahne oldu. Araçlar ateşe verildi, güvenlik güçlerine sert cisimler fırlatıldı.



Son üç gündür süren eylemlerde 200'den fazla polis memuru yaralandı, 143 kişi tutuklandı, 122 kişi gözaltına alındı.



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Tags: dağıldı G20 G20: Ayaklanmalar ve kargaşalar Liderler eylemciler Almanya dağılmadı Gepost: 09 juli 2017