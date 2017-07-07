G20 Lider Zirvesi Protestoların Gölgesinde Başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi yoğun protestolar eşliğinde başladı.

G20 Lider Zirvesi Protestoların Gölgesinde Başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi yoğun protestolar eşliğinde başladı.

Kaynak: Dunya.com