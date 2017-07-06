G20 Karşıtları: "Cehenneme Hoşgeldiniz"

Almanya'nın Hamburg şehrinde 7 Temmuz'da başlayacak G20 Zirvesini protesto eylemleri artarak sürüyor. Zirve karşıtlarının, "G20 yerine dans etmeyi yeğlerim" sloganıyla dün düzenledikleri gösterinin ardından, zirve öncesindeki en geniş katılımlı eylemin bugün akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.



Küreselleşme karşıtı, anti kapitalist ve çevreci- bağımsız sol grupların bu eylemde, "G-20: Cehenneme hoşgeldiniz" sloganıyla sokağa çıkacakları belirtiliyor.



Eylemi düzenleyen koordinasyonun sözcüsü Michael Martin, protesto girişimleriyle ilgili olarak, "Dünyada pek çok insan için hayat cehennem haline geldi. Bunu gündeme getiriyoruz. Hem de bu gidişata bir itirazımız olduğunu dillendirmek istiyoruz. Amacımız bu zirvenin kusursuz gibi sunulmasını engellemek." şeklinde konuştu.



Hamburg'un çeşitli semtlerinde konumlanan on binlerce G20 karşıtı eylemci 8 Temmuz'da sona erecek zirve boyunca 30'a yakın gösteri planlıyor.



Olağanüstü güvenlik önlemleri alan yetkililer zirvenin yapılacağı fuar alanıyla katılımcıların konaklayacağı bölgeyi gösteri yasağı kapsamına aldı.



Önceki akşam kentteki bir parkta çadır kuran eylemcilere polis basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.



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Tags: G20 Hamburg Cehenneme Almanya Hoşgeldiniz karşıtları: Gepost: 06 juli 2017