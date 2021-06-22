G20 Eğitim Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı
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G20 Eğitim Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı

G20 Eğitim Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

G20 Eğitim Bakanları, dünya genelindeki krizden çıkış için eğitimi, siyasi gündemin merkezine koymalarının önemli olduğu konusunda birleşti.

G20 Eğitim Bakanları, dünya genelindeki krizden çıkış için eğitimi, siyasi gündemin merkezine koymalarının önemli olduğu konusunda birleşti.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu G20 üyesi ülkelerin eğitim bakanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Katanya kentinde hibrit formatta yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, "G20 ülkeleri olarak eğitimin, ekonomik büyümede, sosyal eşitlikte temel rolünü değerlendirmek üzere bir araya geldik. Mevcut küresel krizden çıkış için eğitimi siyasi gündemin merkezine koymanın önemini kabul ettik." ifadeleri yer aldı.

G20 bakanlarının, eğitim hakkının, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2018'deki G20 Eğitim Bakanları deklarasyonuyla uyumlu şekilde bir insan hakkı olduğunu ve diğer tüm hakların temeli olduğunu teyit ettikleri kaydedildi.

Bakanlar ayrıca, 27 Haziran 2020 tarihli açıklamada da olduğu üzere Kovid-19 salgınında kaliteli eğitime erişim ve eğitimin sürekliliğini sağlamak için salgının eğitim sistemleri üzerindeki etkisini hafifletme taahhütlerini de yineledi.

G20 Eğitim Bakanları, etkili teşvik ve toparlanma programları vasıtasıyla sınıflara güvenli bir dönüş sağlamak ve kimseyi geride bırakmama yönündeki taahhütlerini de tekrar teyit etti.

Bildirgede, çocukların ve gençlerin, sürdürülebilir kalkınma ve aktif vatandaşlık için yeterli eğitim ve beceri sahibi olmalarının desteklenmesi gerektiği de belirtildi.

Eğitim ve Çalışma Bakanları ortak toplantı yaptı

Dönem başkanı İtalya'nın organizasyonuyla yarın yine Katanya'da toplanacak olan G20 Çalışma Bakanları, toplantılarını bugün yapan Eğitim Bakanlarıyla ayrıca ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Söz konusu ortak toplantının sonuç bildirgesinde, ilgili tüm paydaşlarının katılımıyla eğitim, istihdam ve sosyal politikaların koordinasyonunun öneminin teyit edildiği vurgulanırken, "Bu sorunsuz ve başarılı geçişleri desteklemek için önemli bir koşuldur." ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, G20 ülkelerinin beceri geliştirme konusunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet ifade edilirken, "Antalya Hedefi'ne atıfla ve Riyad'daki G20 Liderler Zirvesi'nde onaylanan G20 Gençlik Yol Haritası 2025 kapsamında, Kovid-19 salgınının, eğitimin sürekliliği ve istihdam üzerindeki orantısız etkisini ele almayı taahhüt ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerin bu kriz döneminde işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasının, ekonomilerin toparlanması ve dayanıklılığın artırılması için önemli olduğu da vurgulandı.

Türkiye'yi her iki toplantıda da Roma Büyükelçisi Ömer Gücük temsil etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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