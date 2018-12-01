G20 Dönem Başkanları Açıklandı: 2019 Japonya, 2020 Suudi Arabistan

En gelişmiş ekonomiye sahip 20 ülkenin oluşturduğu G20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.

Bu yıl dönem başkanı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan G20 Zirvesi'nde önümüzde iki döneme başkanlık edecek ülkeler belirlendi. G20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı. - BUENOS AIRES