G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Matera'da başladı
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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Matera'da başladı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Matera'da başladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

G20 Dönem Başkanı olarak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğinin küresel mücadeleler karşısında en etkili araçlar olduğunu söyledi.

G20 Dönem Başkanı olarak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğinin küresel mücadeleler karşısında en etkili araçlar olduğunu söyledi.

İtalya'nın, tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı G20 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı, bu sabah açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile diğer G20 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bakan yardımcıları ve uluslararası kurumlardan temsilciler katılırken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantıya katılmadığı öğrenildi.

Ev sahibi Bakan Di Maio, yaptığı açılış konuşmasında, İtalya olarak uluslararası kurallara dayanan etkili çok taraflılığı desteklediklerini belirterek "(Yeni tip koronavirüs) Salgın, uluslararası ticaretin kırılganlığını belirgin hale getirdi." dedi.

Di Maio, "Salgınla mücadele etmek, ekonomilerimizi daha yeşil ve dijital hale getiren sürdürülebilir bir toparlanmayı teşvik etmek için ortak kurallara saygıya dayalı serbest, adil ve kapsayıcı ticaret esastır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınına yönelik verilen uluslararası yanıtın önemine işaret eden Di Maio, "Çok taraflılık ve uluslararası iş birliği, küresel mücadeleler karşısında en etkili araçlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Matera Deklarasyonu'nun kabul edilmesi bekleniyor

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 salgını ve benzer sınamalara karşı çok taraflılık ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi konularının değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca açlıkla mücadele, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik ortak çabaların ele alınacağı belirtiliyor.

Toplantı sonunda "Matera Deklarasyonu"nun kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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