G20'de Yoğun Diplomasi Trafiği

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları görüşme 1 saat sürdü.



G20 Liderler Zirvesi, dünya liderlerinin iki gün boyunca yoğun diplomatik görüşmelerine sahne olacak.



Terörle mücadele, Suriye, göç ve küresel ısınma konuları zirvenin öncelikli gündem maddeleri arasında.



Küresel büyüme, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, iklim ve enerji yine masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.



Zirvenin ikinci günü, "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık", "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" başlıklı oturumlar düzenlenecek.



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Tags: G20de G20 diplomasi Almanya Türkiye yoğun trafiği Gepost: 07 juli 2017