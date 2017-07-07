G20'de Trump Çıkmazı

Dünya liderleri G20 toplantısında ABD'yi Paris anlaşmasından çeken Trump ile ticaret ve iklim konusunda zorlu görüşmeler yapacak.

G20'de Trump Çıkmazı

Dünya liderleri G20 toplantısında ABD'yi Paris anlaşmasından çeken Trump ile ticaret ve iklim konusunda zorlu görüşmeler yapacak.

Kaynak: Dunya.com