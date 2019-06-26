G20'de serbest ticaret çağrısı yapılacak

Hafta sonunda Japonya'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek.

G20'de serbest ticaret çağrısı yapılacak

Hafta sonunda Japonya'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek.

Kaynak: Dunya.com

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