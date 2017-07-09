G20'de İvanka Tartışması

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G20 zirvesinde, Amerika Birleşik Devleri Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump konuşuldu.



Sürpriz bir şekilde babası yerine dünya liderleri ile bir çalışma toplantısına katılan İvanka Trump, bu alışık olunmayan tavır nedeniyle eleştiri oklarına hedef oldu.



Donald Trump'ın rakipleri sosyal medya üzerinden "seçilmeyen ve hazırlıksız bir kişinin" sadece "birisinin kızı olduğu için Amerika'yı temsil etmesini" eleştiren mesajlar paylaştı.



G20'ye ev sahipliği yapan Angela Merkel, eleştiri ve sorulara verdiği yanıtta, "Toplantılara katılan liderler eğer meşgulse, heyetlerin tayin ettiği bir isim onların yerine oturur. Kimin lideri temsil edeceğine heyetler karar verir. İvanka Trump da Amerikan heyetinde. Herkes biliyor ki Beyaz Saray'da çalışıyor" dedi.



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Tags: Donald Trump G20de tartışması G20 AB-ABD İvanka Gepost: 09 juli 2017