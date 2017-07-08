G20'de ilk gününün sonunda eylemler devam ediyor (2)



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Yakup Askerzade / Hamburg, 7 Temmuz, (DHA) - Hamburg'da G20 zirvesinin ilk günü sona ererken, protesto gösterileri hız kesmeden sürüyor.



Eylemler sırasında bazı protestocular yollara attıkları ahşap parçalarını ve inşaat malzemelerini ateşe verdi.



Eylemler sırasında şimdiye dek 162 polis yaralandı.



Polis ekipleri eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti.



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