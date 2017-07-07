G20'de Ilk Gününün Sonunda Eylemler Devam Ediyor
G20'de ilk gününün sonunda eylemler devam ediyorYakup Askerzade / Hamburg, 7 Temmuz, (DHA) - Hamburg'da G20 zirvesinin ilk günü sona ererken, protesto gösterileri hız kesmeden sürüyor.
G20'de ilk gününün sonunda eylemler devam ediyor
Yakup Askerzade / Hamburg, 7 Temmuz, (DHA) - Hamburg'da G20 zirvesinin ilk günü sona ererken, protesto gösterileri hız kesmeden sürüyor.
Eylemler sırasında bazı protestocular yollara attıkları ahşap parçalarını ve inşaat malzemelerini ateşe verdi.
Eylemler sırasında şimdiye dek 162 polis yaralandı.
(Fotoğraflı)